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Kütahya'da öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik konferans

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik "Demokrasi ve Millî Birlik" ile "Demokrasilerde Katılım, Hak ve Sorumluluk" başlıkları altında konferans düzenlendi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik "Demokrasi ve Millî Birlik" ile "Demokrasilerde Katılım, Hak ve Sorumluluk" başlıkları altında konferans düzenlendi.


15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri" çerçevesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik konferansa konuşmacı olarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Hüsamettin İnaç katıldı.


Konferansa öğretmen ve okul idarecileri yoğun ilgi gösterdi.

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