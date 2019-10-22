Kütahya'da 'Öğretmenler Kupası İl Müsabakaları' başladı

Kütahya'da Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği doğrultusunda "Türkiye Öğretmenler Kupası" spor müsabakalarının başladığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı; “ Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı, resmî ve özel her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin; Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde iletişim ve motivasyonun artırılması, okullar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, iyi örneklerin paylaşılması için hazırlanmış sportif etkinliklerle spora olan ilginin artırılması ve sporun geniş kitlelere yayılmasının sağlanması amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği doğrultusunda "Türkiye Öğretmenler Kupası" spor müsabakaları ilimizde başlamıştır. 21-25 Ekim tarihleri arasında eleme usulüyle yapılacak müsabakalar tamamlanacak. İl birincisi takımlar bölge müsabakalarına katılacak, bölge birincileri ise Türkiye birinciliği için mücadele edecekler. İlimizde basketbol dalında 5 takımda 19 öğretmen, voleybolda 9 takım 90 öğretmen, futsalda 10 takımda 100 öğretmen, masa tenisinde 6 takımda 18 öğretmen, toplamda 227 öğretmen mücadele vermektedir” denildi.

İlk gün yapılan müsabakalar öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, oyunculara başarılar dileyerek maçların başlama vuruşlarını yaptı.