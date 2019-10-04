İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da öğretmenlere ‘Disleksi ve Öğretim Teknikleri' konulu konferans

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Üstün Zekalılar ve Disleksi Derneği (ÜSTDER) tarafından öğretmenlere ’Disleksi ve Öğretim Teknikleri’ konulu konferans verildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Üstün Zekalılar ve Disleksi Derneği (ÜSTDER) tarafından öğretmenlere 'Disleksi ve Öğretim Teknikleri' konulu konferans verildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda Dr. Selma Şarda tarafından, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri ile rehber öğretmenlere verilen "Disleksi ve Öğretim Teknikleri" konulu konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü İsmail Güven ve ÜSTDER Başkanı İsmail Başbunar katıldı.


Konferansa katılan öğretmenlerin, verilen eğitimden memnun kaldıkları gözlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.