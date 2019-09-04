Kütahya'da öğretmenlere hizmet içi eğitim semineri

Kütahya'da Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından planlanan çeşitli hizmet içi eğitim seminerlerine başlandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, seminerleri yerinde incelemek ve kursiyerleri ziyaret etmek amacıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “ İlimizde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 3 gruba 2 ayrı eğitim verilmektedir. "Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretilmesine Yönelik Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eğitimi" seminerinin 1. grubunda 29 kursiyer, 2. grubunda ise 30 kursiyer eğitim almaktadır. Ayrıca Tavşanlı ilçemizde 30 kursiyer, Domaniç ilçemizde 25 kursiyer aynı eğitimi almaktadır. 60 saat olarak verilecek bu eğitim 02-20 Eylül 2019 tarihleri arasında devam edecektir. Kapsayıcı Eğitim dahilinde gerçekleştirilen bir başka eğitim " Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Becerilerinin Geliştirilmesi" semineridir. e-rehberlik modülü kullanımı konusunda eğitim verilen bu eğitim, merkez ilçemizde Kılıçarslan Anadolu Lisesi'nde verilmektedir ve 32 kursiyer kursa devam etmektedir. Simav ilçemizde devam eden aynı eğitime ise 26 kursiyer devam etmektedir. Bu kurslar 02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında devam edecektir. Fatih Ortaokulu'nda verilen Oryantiring seminerine 25 kursiyer devam etmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde ise "Okul Tabanlı Afet Eğitimi" semineri verilmektedir. Bu seminer 02 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında devam edecek olup her gruba 12'şer saat eğitim verilecektir ve kurslar 2'şer gün sürecektir. Toplamda 20 gruba bu seminer verilecektir” denildi.(EFE-)