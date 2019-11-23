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Kütahya'da öğretmenlere ‘İlham Veren Öğretmenler' semineri

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kütahya Öğretmen Akademisi Etkinlikleri Kapsamında ara tatili programı çerçevesinde, öğretmenlere yönelik "İlham Veren Öğretmenler" konulu seminer gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kütahya Öğretmen Akademisi Etkinlikleri Kapsamında ara tatili programı çerçevesinde, öğretmenlere yönelik "İlham Veren Öğretmenler" konulu seminer gerçekleştirildi.


Seminere Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, Şube Müdürü İsmail Güven ve Sosyal Medya Uzmanı Murat Ermiş katıldı. Program açılışında konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yaptığı sunum için Ayhan Korkmaz'a, Murat Ermiş'e ve programa katılan öğretmenlere teşekkür etti.


Öğretmenlerin yoğun bir katılım gösterdiği Eğitimci Yazar Ayhan Korkmaz tarafından verilen "İlham Veren Öğretmenler" konulu seminerde kendi hayatından kesitler sunan Korkmaz, her öğretmenin, öğretmenliğe giden yolda kendisine etki eden bir öğretmenin bulunduğunu belirtti. Her öğretmenin de öğrencilerine rol model olması gerektiğini ifade etti.

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