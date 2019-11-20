Kütahya'da öğretmenlere ‘Okul-Aile İşbirliği Geliştirme Programı Eğitimi Kursu

Tüm Türkiye'de eş zamanlı olmak üzere 2 gün 10 saat olarak tüm okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin kursiyer olarak katıldığı okul-aile işbirliği geliştirme programı eğitimi kursları Merkez Cumhuriyet Ortaokulu 10 grup, Tavşanlı ilçesi 3 grup, Gediz İlçesi 3 grup, Simav ilçesi 4 grup, Emet, Hisarcık ve Domaniç ilçeleri ise 1'er grup olmak üzere il genelinde toplam 23 grup olarak açıldı.

Kursların açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, yapılan etkinliklerin önemine değindi. Devam eden 10 kursu da ziyarette bulunan Kaymak, güzel ve verimli bir etkinlik süreci dileklerinde bulunarak kursiyerleri misafir eden Cumhuriyet Ortaokulu idaresine ve çalışanlarına teşekkür etti.