Kütahya'da öğretmenlere Oryantiring eğitimi verildi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Milli Eğitim Bakanlığının "2023 Eğitim Vizyonu" hedefleri doğrultusunda, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla "Oryantiring Eğitimi" verildi.

Fatih Ortaokulunda gerçekleştiren Oryantiring Eğitiminin finali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, farklı branşlardan 25 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesindeki klasik parkur oryantiringi, öğretmenlerin tatlı rekabetlerine sahne oldu. Oldukça heyecanlı geçen oryantiring sonrası öğretmenler güzel bir seminer dönemi geçirdiklerini ifade ettiler.

“Oryantiring Nedir?”

Oryantiring (yönbul, orienteering) harita yardımıyla yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spordur. Farklı arazi koşullarında yapılabilse de genellikle ormanlık arazide yapılması tercih edilmektedir.