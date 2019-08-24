Kütahya'da ‘Okul Ekosisteminde Veli' projesi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce velilerin görev ve sorumluluklarına yönelik farkındalık oluşturmak üzere hazırlanan, "Kütahya Okul Ekosisteminde Veli" projesinin son oturumu velilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan "2023 Eğitim Vizyon Belgesi"nde belirtilen, orta vadede okul bazında niteliği artırmak, okullar arasındaki eşitsizliği büyük ölçüde azaltmak üzere çocukların öğrenmesiyle ilgili tüm aktörlerin okulu iyileştirme çalışmalarının yer aldığı "Okul Gelişim Modeli" kapsamında velilerin görev ve sorumluluklarına yönelik farkındalık oluşturmak üzere hazırlanan, "Kütahya Okul Ekosisteminde Veli" projesinin son oturumları Merkez ilçedeki ortaokullardan velilerin katılımı ile yapıldı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven'in açılış konuşmalarıyla başlayan program Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Arcan Tığrak'ın, “Ergenlik çağındaki öğrencilerin psikolojik gelişimlerinde anne ve babanın sorumlulukları” konulu sunumu ile devam etti.

Programda katılımcı velilere hitaben bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Okulum Kütahya" isimli kitap ile okul dışı öğrenme ortamları, rehberi niteliğinde alan ders öğretmenlerinin çalışmalarıyla mekan-kazanım eşleştirmeleri yapılarak öğretmenlerin istifadesine sunulduğunu söyledi.

Buz kırıcı etkinlikleri ile başlayan çalıştayın ikinci bölümünde ise katılımcılar tarafından okul ekosisteminde yer alan veli, öğretmen ve okul bileşenlerinin etkileşimi üzerine çalışmalar gerçekleştirildi.(EFE-)