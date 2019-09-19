İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da okul idarecilerine 'Ağız ve diş sağlığı' eğitimi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, okul müdür ve müdür yardımcılarına yönelik, ’Ağız ve diş sağlığı’ konulu farkındalık eğitimi düzenlendi.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, okul müdür ve müdür yardımcılarına yönelik, 'Ağız ve diş sağlığı' konulu farkındalık eğitimi düzenlendi.


İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde Dt. Suna Kurt, il merkezinde görev yapan okul idarecilerine; 'Ağız ve diş sağlığı' ile genel sağlık ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunarak, koruyucu hekimlik kapsamında okullarda uygulanan flor vernik hakkında bilgiler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.