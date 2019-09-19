Kütahya'da okul idarecilerine 'Ağız ve diş sağlığı' eğitimi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, okul müdür ve müdür yardımcılarına yönelik, 'Ağız ve diş sağlığı' konulu farkındalık eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde Dt. Suna Kurt, il merkezinde görev yapan okul idarecilerine; 'Ağız ve diş sağlığı' ile genel sağlık ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunarak, koruyucu hekimlik kapsamında okullarda uygulanan flor vernik hakkında bilgiler verdi.