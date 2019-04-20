Kütahya'da okul kantini personeline hijyen eğitimi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, okul kantinlerinde çalışan personellere özel hijyen kuralları eğitimi verildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile yaklaşık 200 kantin çalışanın katıldığı "Okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları” konulu eğitim programı İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı.

Düzenlenen eğitim programında konuşan İl Gıda Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, İl genelinde bulunan okulların kantin ve yemekhanelerinin denetimi dışında, kantin çalışanlarına yönelik verilen eğitimlerin aralıksız devam ettiğini belirterek,” Öğrencilerimizin aileleri rahat olsunlar. Okul kantin ve yemekhane işletmelerinin gıda satışına uygun asgari şartları taşıyıp taşımadıkları, satışını yaptıkları gıdaların bozulmuş, kokuşmuş, ambalajlı ürüne zarar verecek şekilde hasar görmüş, son tüketim tarihini geçmiş ürünleri satıp satmadıklarını kontrol etmenin yanı sıra, kantinlerimizde çalışan personelleri de hijyen kuralları eğitimi veriyoruz" dedi.

Yapılan eğitim programında Gıda ve Yem Şube Müdürü Murat Tekeli, Gıda Mühendisi Merve Söyler Gıda hijyeni Gıda mevzuatı gibi kantinlerde dikkat edilmesi gereken birçok hususta bilgiler verdi. Ayrıca gıdalarda bulunması muhtemel tehlikeler, gıdanın bozulması ve bozulma nedenleri, gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmeler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ve öğretim kurumlarındaki gıda işletmelerine ait özel hijyen gereklilikleri, personel hijyeni, işletme hijyeni, gıda maddelerinin depolama ve muhafazası, gıdaların hazırlanması ve işlenmesi, gıdanın servisi satışı ve tüketime sunumu, kantin çalışanlarının uyması gereken hijyen kuralları ve yasal mevzuat konularında bilgilendirme yapıldı.