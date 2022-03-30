Kütahya'da Okul Sporları Küçükler Yüzme Yarışması

Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Yüzme Yarışması, kıran kırana geçen müsabakalara sahne oldu.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Eğitmeni Koray Akyol, yarışmalara 2010 ve 2011 doğumlu bayan ve erkek 50 öğrencinin başvurduğunu kaydetti.

Müsabakaların Akkent Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildiğini belirten Akyol, "Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2021-2022 sezonu faaliyetleri arasında yer alan Okul Sporları Küçükler Yüzme Yarışmaları başladı. Burada dereceye giren sporcularımız bizleri grup müsabakaları temsil edecekler. Grup müsabakalarında giden sporcularımız Kütahya'yı Türkiye Şampiyona'nda temsil edecekler. 2 gün sürecek olan yarışmalarda ilk dört dereceyi alan sporculara madalya, takımlarda ise ilk dört dereceye alan takıma kupa verilecektir" dedi.