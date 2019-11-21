Kütahya'da okul ve kurum idarecilerine ‘Diksiyon ve Türkçenin Doğru Kullanımı' eğitimi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Eğitim Yöneticisi Akademisi Eğitim Programı kapsamında okul ve kurum idarecilerine "Diksiyon ve Türkçenin Doğru Kullanımı" Eğitimi verildi.

"Kütahya Eğitim Yöneticisi Akademisi" etkinlikleri kapsamında, il merkez ilçedeki okul ve kurum idarecilerine yönelik, Dumlupınar Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal tarafından "Diksiyon ve Türkçenin Doğru Kullanımı" eğitimi gerçekleştirildi. Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven de katıldı.