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Kütahya'da okul ve kurum idarecilerine ‘Kurum Kültürü ve Temel Liderlik Becerileri' eğitimi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Eğitim Yöneticileri Akademisi etkinlikleri kapsamında, merkez ilçedeki okul ve kurum idarecilerine yönelik, "Kurum Kültürü ve Temel Liderlik Becerileri" eğitimi düzenlendi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Eğitim Yöneticileri Akademisi etkinlikleri kapsamında, merkez ilçedeki okul ve kurum idarecilerine yönelik, "Kurum Kültürü ve Temel Liderlik Becerileri" eğitimi düzenlendi.


Eğitimci Yazar Mehmet Ekinci tarafından verilen "Kurum Kültürü ve Temel Liderlik Becerileri" eğitiminin sonunda, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, eğitime katılan idarecilere hitaben yaptığı konuşmada, yöneticilerin gerçek birer eğitim lideri olduğunu ve bunu birlikte uyum içerisinde daha ileriye götürmeyi, Kütahya'nın gelişimine koordineli olarak en iyi katkıyı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

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