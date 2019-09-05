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Kütahya'da ‘Okula Uyum Programı' başladı

Kütahya’da Uyum Programı dahilinde 1, 5 ve 9.

Kütahya'da Uyum Programı dahilinde 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerinin ders başı yaptığı bildirildi.


Uyum Programı süresince öğrencilerin okula daha kolay uyum sağlamaları amacıyla çocuk, aile ve öğretmen tanışma programları gibi etkinlikler düzenleneceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, “ Ayrıca öğrencilere; öğrenme ortamını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımaları için daha rahat bir ortam oluşturulacak. Bunun yanında okulu sevdirmek amacıyla çeşitli oyunlar ve aktiviteler gerçekleştirilecek” dediler.


Uyum programı, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana uygulanıyor.


İlkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıfa devam edecek öğrenciler için 5 Eylül Perşembe günü başlayan Uyum Programı, 6 Eylül Cuma günü sona erecek. (EFE-)

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