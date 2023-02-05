Kütahya'da okullara 1 gün kar tatili

Kütahya'da kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, ”İlimizin batı ve kuzey kesimlerinde beklenen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesi, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak il genelinde, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.