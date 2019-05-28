Kütahya'da okullarda gıda güvenilirliği ve israfı eğitimi

Üretimden tüketime kadar gıda zincirinin tüm aşamalarında doğal kaynakların ve insan sağlığının korunması için gıda güvenilirliğini sağlamak ve israfı önlemek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okullarda Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafını Önleme" konulu eğitim çalışmaları devam ediyor. Daha bilinçli ve sağlıklı bir neslin yetişmesine yönelik Kütahya il merkezi ile Tavşanlı ve Çavdarhisar ilçelerinde 10 okulda düzenlenen güvenli gıda eğitimlerine 948 ilk ve ortaokul öğrencisinin yanı sıra okul idarecileri, öğretmenler ile veliler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt; yapılan eğitim çalışmalarıyla "Güvenilir Gıda Tüketmenin Önemi" vurgulanarak daha bilinçli ve sağlıklı bir neslin yetişmesine katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Sağlıklı gelişmenin güvenli gıda tüketimi ile mümkün olacağını belirten Kurt; “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçlenmesi amacı ile yapılan eğitim çalışmalarında "Güvenilir Gıda Tüketmenin Önemi" vurgulanarak daha bilinçli ve sağlıklı bir neslin yetişmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Güvenilir gıda ve hijyen mutlu bir yaşamın en önemli anahtarıdır. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmek şarttır" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen toplantılarda gıda israfını önleme eğitimlerinin yanı sıra, güvenilir gıda, sağlıklı beslenme, kişisel temizlik, el yıkama şekli, tüketilen ürünlerin etiket bilgileri ve Alo 174 Gıda hattının ne işe yaradığı ve nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bilgileri verildi. Öğrencilere evde ve okulda düzenli öğünlerle beslenme alışkanlığı kazandırılması ve besin çeşitliliğine önem verilmesi gerektiği, "fastfood" türü denilen bol yağlı, tuzlu, katkı maddeli, karbonhidratlı besinlerden çocukların uzak durmaları gerektiği anlatıldı.

Gıda güvenilirliği, gıda israfının önemi, israfın Türkiye ve dünyadaki boyutu, israftan kaçınmak için neler yapılabileceği konularında öğrencilerin de aktif katılımının olduğu eğitimlerde, tüketici olan öğrencilerin aynı zamanda birer denetçi olduğu, alışveriş yaparken sakıncalı gördükleri gıdaları 'Alo 174' gıda hattını arayarak bildirebilecekleri ve en iyi denetçinin bilinçli olan tüketici olduğu ifade edildi.