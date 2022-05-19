İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da okullarda gıda güvenilirliği ve sağlıklı beslenme eğitimleri

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Merkez Yunus Emre İlkokulu 4.

sınıf öğrencilerine Okullarda Gıda Güvenilirliği, Gıda Kaybı ve israfı, Sağlıklı Beslenme ve Tıbbi Aromatik Bitkiler eğitimi verildi.


Merkez Yunus Emre İlkokulunda 110 öğrenciye İl Tarım ve Müdürlüğü Gıda Mühendisi Merve Söyler tarafından Okullarda Gıda Güvenilirliği, Gıda Kaybı ve israfı, Sağlıklı Beslenme konularında, Ziraat Mühendisi Zeynep Bilgen tarafından Tıbbi Aromatik Bitkiler konusunda eğitim verildi. Eğitimde gıda hijyeni, gıda saklama kuralları, gıda zehirlenmeleri, Alo 174 Gıda Hattı, Gıdanı Koru Kampanyası, gıda israfını azaltma yolları, sağlıklı beslenme, kahvaltının önemi ve Kütahya'da yetiştirilen tıbbi aromatik bitkiler gibi birçok konu hakkında bilgilendirilen öğrenciler ve öğretmenler eğitime yoğun katılım sağladılar.

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