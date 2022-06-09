Kütahya'da, Organ ve Doku Nakil Komitesi'nden değerlendirme

Dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Canan Balcı, Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel Yıldız, Uz. Dr. Hasan Aktaş, Uz. Dr. Oğuzhan Kayhan, Cerrahi Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Sezgin Zeren, Noroloji Uzman Hekimleri Doç. Dr. Mustafa Çetiner, Uz. Dr. Şevket Yalın, Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yaman, Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Serkan Özsoylu, Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlusu Uz. Dr. Burak Deliloğlu, Acil Servis Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Murtaza Kaya, Organ ve Doku Nakil Koordinatör Yrd. Hemşire Emine Yaman, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd. Osman Çelikoğlu, Yoğun Bakım ve Acil Servis sorumlu hemşireleri katıldı.

Toplantıya konuk olarak katılan Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Çakır ve KSBÜ Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Çorumlu katkı sağladı.