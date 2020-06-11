Kütahya'da örgün eğitimle birlikte hafızlık

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, 'Okul-Kur'an Kursu işbirliğine dayalı örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi' başvurularının devam ettiğini bildirdi.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, Kütahya İl Müftülüğü ile Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü 'Okul-Kur'an Kursu işbirliğine dayalı örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi' ne öğrenci seçme sınavına başvuruların halen devam ettiğini dile getirdi.

Demirtaş, "Sınav 21 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav yeri ile ilgili 15 Haziran 2020 günü bu formda bildirdiğiniz telefon numarasına mesaj gönderilecektir. Öğrencinizin Okul-Kur'an Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hafızlık eğitimine kabul edilebilmesi için yazılı sınavda başarılı olduktan sonra yaz eğitim programını başarı ile tamamlaması ve bunun sonunda yapılacak olan hafızlığa Kabul sözlü sınavında projeye seçilmesi gerekmektedir" diye konuştu.