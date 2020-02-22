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Kütahya'da "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi"

Kütahya’da Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen, “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" proje formatörleri Abdullah Kahveci ve Faruk Azak İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile görüşme gerçekleştirdiler.

Kütahya'da Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen, “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" proje formatörleri Abdullah Kahveci ve Faruk Azak İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile görüşme gerçekleştirdiler.


2019-2020 Öğretim Yılında "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi"nin Uygulama Usul ve Esaslarına göre takibi yapılan İmam Hatip Okullarına rehberlik etmek, istişare ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla belirlenen proje formatörleri Abdullah Kahveci ve Faruk Azak il genelinde Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" uygulayan okullarda çalışmalarını tamamlayıp Kütahya'dan ayrıldılar.

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