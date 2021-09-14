Kütahya'da orman ekiplerine işbaşı bilgi yenileme eğitimi

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlere, yer ekiplerinde görev alan çalışanlar ve ekip başında iletişim, koordinasyondan sorumlu Orman Mühendisleri katıldı. Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğünde 17 kişi, Emet Orman İşletme Müdürlüğünde 16 kişi olmak üzere toplam 33 çalışana eğitim verildi.

Eğitimler Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, OYM Şube Müdürü A.Yavuz Helvacı, Oym Şube Mühendisleri A. Başar Kavcin ve Sinem Aşçı ile Elektronik Haberleşme Atölye Şefliği Teknisyeni Özkan Türker tarafından gerçekleştirildi.

Yer ekibi çalışanlarına, orman yangınlarına müdahale yöntemleri, KKD malzemeleri ve kullanımı, sorumluluklar, yangın organizasyonu, haberleşme ve telsiz kullanımı, el aletleri kullanımı ve genel iş güvenliği kuralları konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.