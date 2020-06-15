Kütahya'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi

Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Yaman Sağlam Başkanlığında Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü A. Yavuz Helvacı ve Şube Mühendisi A. Başar Kavcin tarafından gerçekleştirilen 129 personelin katıldığı eğitimlerde, Orman Yangınlarıyla Mücadele Yöntemleri, kullanılan araç-gereç ve ekipmanlar, yangınla mücadelede iş güvenliği, kişisel koruyucu donanımlar başta olmak üzere ayrıca teknik elemanlara orman yangınları ORBİS Girişleri hakkında bilgiler verildi.

Orman Yangınlarına daha etkin şekilde müdahale edilmesi amacıyla yeni işbaşı yapan personele verilen eğitimler de, Korona virüs (Covid-19) Salgını nedeniyle sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edildi.