Kütahya'da örnek proje

Kütahya Belediyesi'nin 'İkamet kart' projesi hayata geçirildi.Esnaflar, Kütahya'daki üniversitelerde okuyan ve ikametlerini Kütahya'ya aldıran öğrencilere, yüzde 10 ile 30 arasında indirim uygulayacak.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı Alim Işık, şehrin nüfusu 252 bin 633 kişiye yükseldiğini ve böylece Kütahya Belediyesi ilk kez 250 bin ile 500 bin nüfuslu il belediyeleri arasına girerek bir üst sınıfa yükseldiğini kaydetti.

Kütahya'nın yaşayan insanlarının en mutlu olduğu 5. il olduğunu dile getiren Işık, "Tüm hemşehrimiz adına teşekkür ediyorum. Bu uygulama ile göreceksiniz, öğrencilerimiz çevre illerde gitmeyecek ve buradan alış veriş yapacak. Esnaflarımız rahat olsun. Esnaflarımıza yaptıkları jesten dolayı teşekkür ediyorum.Kütahya Belediyesi onlara hizmetkar olmaya devam edecektir.Bin 480 öğrenci belediyeye başvurarak ikamet kart talebinde bulundu. Bu sayı hızla artacaktır" diye konuştu.

Işık, çağrıları üzerine 2019 yılında 11 bin öğrencinin ikametini Kütahya'ya aldırdığını belirtti.

Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı (KÜTESOB) İbrahim Yiğit, "Öğrenciler, Kütahya'nın en değerli misafirleridir. Burada aldıkları eğitimle Türktiye'nin diğer illeride veya kendi illerinde devlet mamur olacaklar. Biz onlara nasıl davranırsak gittikleri illerde onları anlatacaklar. Bu projeden onlar karlı gibi gözükse de gelecekte bizler daha çok kanacağız. Öğrencilerimiz Kütahya'yı anlattıkları sürece bu projemiz hayat bulacaktır. Kütahya esnafı bu projeye sahip çıkacaktır" ifadelerini kullandı.