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Kütahya'da ortaokul öğrencilerinden ‘Tiyatral Etkinlik'

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 4.

"Tiyatral Etkinlik”te ortaokul öğrencileri hazırladıkları tiyatro gösterilerini sergiledi.


Kütahya Gençlik Merkezi Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin ilk ve ikinci gününde merkez ilçede bulunan ortaokul öğrencilerinin hazırladıkları tiyatro gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı.


16-20 Aralık 2019 tarihleri arasında merkez ilçede bulunan tüm resmi ve özel ortaokullar sahne alacak, etkinliğin ikinci etabı ise 23-26 Aralık 2019 tarihleri arasında merkez ilçede bulunan tüm resmi ve özel liseler ile devam edecek.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, "Tiyatral Etkinlik" ile ilde ortaokul ve liselerde öğrenimine devam eden öğrencilerin sanatsal faaliyetler vasıtasıyla temel yaşam becerileri kazanmalarına, milli ve manevi duygularının pekişmesine, arkadaşlık ve aile bağlarının güçlendirilmesine yardımcı olmanın amaçlandığını, etkinliğin Kütahya ili merkez ilçede bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencileri kapsadığını ifade ettiler.

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