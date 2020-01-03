Kütahya'da ortaokul ve lise kategorisinde ‘Tiyatral Etkinlik' sonuçları açıklandı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Tiyatral Etkinlik" sonuçları açıklandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Kütahya merkez ilçede bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencileri kapsayan Tiyatral Etkinliğin, öğrencilerin sanatsal faaliyetler vasıtasıyla temel yaşam becerileri kazanmalarına, milli ve manevi duygularının pekişmesine, arkadaşlık ve aile bağlarının güçlendirilmesine yardımcı olmayı amaçladığını belirttiler.

Kütahya Gençlik Merkezi Salonu'nda 16-20 Aralık 2019 tarihleri arasında ortaokullar, 23-26 Aralık 2019 tarihleri arasında ise liseler sahne aldı. Hem ortaokul hem de lise kategorisinde ayrı ayrı olmak üzere "En İyi Senaryo, En İyi Takım, Gelecek Vadeden En İyi Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kız Oyuncu, En İyi Dekor, En İyi Kostüm, En İyi Afiş" alanlarında ödüller sahiplerini buldu.