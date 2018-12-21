Kütahya'da Oryantiring heyecanı

Kütahya Oryantiring İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen Okullar Arası Kütahya İl Birinciliği Oryantiring Yarışı, Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Sosyal bilimler Enstitüsü önünden başlayan yarış, üniversite içinde bulunan gölette son buldu. Gençler kategorisinde düzenlenen yarışmada Kütahya merkezden Özel Final Lisesi ile birlikte toplam 11 okuldan gelen 118 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Ellerinde harita yardımı ile hedefleri ararken sporcular üniversiteyi tanıma imkanı buldular.

Yarışmaya katılan sporcular doğa ile iç içe yapılan bu spordan büyük keyif aldıklarını herkesin bu yarışmalara katılmasında fayda olacağını ifade ettiler.

Yarışmanın üniversitede yapılmasına izin veren üniversite yönetimine teşekkürlerini sunan Oryantiring Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi Ali Sarı, ayrıca yarışmanın düzenlenmesinde özverili gayretlerinden dolayı emeği geçen hakemlere de teşekkür etti. Ali Sarı, Dumlupınar üniversitesinde yarışmaya katılım gösteren sporcuların çeşitli kategorilerde mücadele ettiğini söyleyerek, harita yardımı ile hedefleri en kısa sürede ulaşan sporcuların derecelere girdiğini belirtti. Sarı, "Yarışmada dereceye giren ve katılım gösteren tüm sporcuları kutluyorum" dedi.

Oryantring il müsabakalarına Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi birçok dalda elde ettiği birincilikler ile yarışmaya damgasını vurdu.

Tüm kategorilerde Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi ilçe ve il birincisi oldu. 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğretmeni Levent Bozoğlu'nun yarışmalara hazırladığı il şampiyonasında Genç bayan A bireyselde Zehra Kahraman il ve ilçe birincisi, Zeynep Giritli il üçüncüsü, Genç Erkek A bireyselde Ömer Tarık Çağlar il üçüncüsü, Yusuf Salih Kasımoğulları İl dördüncüsü , Genç Bayan B bireyselde Azra Akkan il birincisi, Elif Tan il ikincisi ,Gürsu Akman il üçüncüsü ,Ceyda Aydın il beşincisi olarak madalya ve kupaları aldılar.

Genç erkek B bireyselde Berkay Keskin il birincisi, Ahmet Polat il ikincisi, Ramazan İnönü il üçüncüsü, Efekan Demir il dördüncüsü oldu. (Tİ - EFE)