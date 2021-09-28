İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da oto hırsızı yakayı ele verdi

Altıntaş ilçesinde çalınan aracın şüphelisi M.

G. Kütahya'da jandarma tarafından yakalandı.


Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Altıntaş ilçesi Zafertepeçalköy köyünde A.E. isimli şahsa ait aracın çalınması olayı ile ilgili olarak aracı çalan şahsın M.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Kütahya il merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs çaldığı araç ile birlikte yakalandı.


Ele geçen araç sahibi A.E. isimli şahsa teslim edilirken, olay şüphelisi M.G. gözaltına alındı.

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