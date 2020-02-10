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Kütahya'da oto hırsızları yakalandı

Kütahya’da park halindeki iki araçtan teyp, hoparlör ve akü çalan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kütahya'da park halindeki iki araçtan teyp, hoparlör ve akü çalan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, il merkezinde gece saatlerinde meydana gelen iki otodan hırsızlık olayının şüphelileri M.A. ve T.A., otolardan çaldıkları 2 adet teyp, 4 adet hoparlör ve 2 adet aküyü Facebook üzerinden müşteri temin ederek satmak üzereyken yakalandı. Ele geçen malzemeler müştekilere teslim edilirken, 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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