Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 5 yaralı

Kütahya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 42 AOY 616 plakalı tır ile 43 NK 054 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yaralılar ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.