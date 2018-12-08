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Kütahya'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya’da bir otomobilin pancar yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kütahya'da bir otomobilin pancar yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Kütahya istikametine gelmekte olan Hüseyin Fidan yönetimindeki 41 LF 450 plakalı otomobil, aynı yönde gitmekte olan Polat Yetişen'in idaresindeki pancar yüklü 43 FR 222 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilin ön sağ koltuğunda oturan Turan Fidan (60) olay yerinde hayatını kaybetti.


Otomobilde sıkışan sürücü ve Fatma Fidan, AFAD, 112 Acil Servisi ve itfaiye ekiplerince çıkarılarak, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (EFE)

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