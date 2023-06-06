İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Kütahya’da otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 32. kolimetresi Pusan Mevkii'nde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası açıklanmayan otomobil, seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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