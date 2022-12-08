Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu 8. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ali K. idaresindeki 43 ABF 648 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Emre Ç., araçta sıkıştı. Ali K. ve Emre Ç., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkartılarak ambulansla hastane kaldırıldı.