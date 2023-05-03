Kütahya'da otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı: 1 yaralı

Kütahya’da seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya'da seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Akkent Mahallesi Barışpınarı Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 43 AK 164 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, ismi belirtilmeyen sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.