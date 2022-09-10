Kütahya'da otomobilde gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde yapılan yol aramasında A.K. ve E.E. isimli şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç durduruldu. Jandarma Uyuşturucu Arama Köpeği Mola ile araçta yapılan aramada, toplam 304 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.