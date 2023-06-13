Kütahya'da otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Kütahya'da bir otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki aracının motor kısmından ses geldiğini duyan araç sahibi bir vatandaş, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı. Kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan araç sahibi vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Aracın kaputunu açan ekipler, motor kısmına sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, motor kısmında bulunan kartelin altına sıkıştığı tespit edilen kedinin kurtarılması için aracın bazı parçalarını söktü.

Yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı ve doğal hayatına bırakıldı.