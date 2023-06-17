Kütahya'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, M.O.D. idaresindeki 34 AK 0757 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 43 ABN 540 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü M.O.D. ve yolcu F.Ş. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.