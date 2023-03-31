Kütahya'da özel eğitim gören öğrenciler unutulmadı

Kütahya Orman İşletme Müdürü Mustafa Doğan, İşletme Müdür Yardımcısı Osman Nuri Akyol ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli ilk olarak Okul Müdürü Ahmet Hamdi Karamete ile makamında bir araya geldi. Ziyarette Orman Haftası nedeniyle yapılan çalışmalar ile uygulanabilecek projeler, ortak etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kütahya Orman İşletme Müdürü Mustafa Doğan daha sonra Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören özel öğrencilerin sınıflarını gezdi ve hediyeler vererek, onlarla sohbet etti.

Özel öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre onlara temel yaşam ihtiyaçlarını öğreten, sosyalleşmelerini sağlayarak, iş becerileri kazandıran, onların toplumla bütünleşmesine yardımcı olan Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulu ziyareti, öğrencilerin hatıra fotoğraf çekilmeleri ile son buldu.