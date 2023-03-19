İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da park halindeki minibüs yandı

Kütahya’da park halindeki minibüs yandı.

Kütahya'da park halindeki minibüs yandı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde 35 AEJ 359 plakalı minibüs park halinde iken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Araç, kısa sürede alevlere teslim oldu.


Araç sahibinin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.


Araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Polis, ölen yada yaralananın olmadığı yangın olayıyla alakalı soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.