Kütahya'da 'Peygamberimiz ve Gençlik' konulu konferans

Kütahya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Peygamberimiz ve Gençlik' konulu konferansa, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi ve Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Akpınar konuşmacı olarak katıldı.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Aydemir, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Müftü Yardımcıları Mehmet Arslaner, Mehmet Uzunca, Mustafa Karaman ve Tuğba Anatoprak ile bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Konferans sela ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın yaptığı programda 'Peygamberimiz ve Gençlik' konulu sinevizyon gösterimi sunuldu, Merkez İmam Hatip Lisesi korosu çeşitli ilahiler seslendirdi.

Program, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Akpınar'ın 'Peygamberimiz ve Gençlik' konulu konferansıyla devam etti.

Akpınar, "Affedilmek, bağışlanmak istiyorsak Allah bize formülü veriyor: Peygambere itaat edin, Allah sizi sevsin ve bağışlasın. Peygambere ittibadan geçiyor. Onun için Peygamberimizi anmaya devam edeceğiz. Peygamberimizi anmakla iş bitmez, onu anlayacağız. Peygamberim, efendim, önderim kabir sınav sorusunda bana yöneltilecek. ‘Peygamberin kim senin?' denildiğinde, gönül rahatlığı içerisinde benim peygamberim Rasulullah (SAV) diyebilmek için ben peygamberimi ne kadar tanıyorum? Benim hayatımda peygamber nerede duruyor? Bu soruları kendimize sormamız gerekiyor” dedi.

Konferans, gül ve hediye takdiminin ardından sona erdi. (EFE)