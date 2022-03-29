Kütahya'da peyzaj çalışmaları

Kütahya'nın simgesi Vazo çevresinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çevre düzenlemesi ve çiçek ekim çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hava şartlarının mevsim normallerinde seyretmesi ile birlikte, peyzaj çalışmalarına ağırlık verdi. Kendi seralarında ürettiği çiçekleri şehrin farklı noktalarındaki peyzaj çalışmalarında kullanan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, peyzaj alanlarında kullanılan çiçeklere ödeme yapmadan şehrin güzelleşmesini artık daha uygun maliyetlerle gerçekleştirebiliyor.

Son olarak Kütahya'nın simgesi Vazoda başlatılan çevre düzenlemesi ve çiçek ekim çalışmaları hızla devam ediyor.

Yapılan çalışma ile birlikte Vazo ve çevresi bahar aylarına ve yaza hazır bir hale gelecek.