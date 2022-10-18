Kütahya'da “Polis Şehitlerine Vefa” halı saha futbol turnuvası

Turnuvayı Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Duran ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İbrahim Gürer de izledi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi halı sahasında başlayan futbol turnuvasının açılışını Rektör Kazım Uysal gerçekleştirdi. Turnuvaya katılım sağlayan topluluklara teşekkür eden Prof. Dr. Uysal, "Şehitlerimize böylesi anlamlı bir organizasyonda vefa göstermeniz böyle güzel bir amaç için bir araya gelmeniz üniversitemiz için büyük bir gurur" dedi.

"Yeni öğretim döneminde topluluklarımızı ortak etkinliklerde görmek istiyoruz"

Emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Uysal, "Yeni öğretim döneminde öğrenci topluluklarımızı bu şekilde güzel organizasyonlarda bir arada görmek istiyoruz. Öğrenci Konseyimizin bu konuda çalışması, topluluklarımızı bir araya getirmesini istiyoruz ve ortaklaşa düzenlenen bu etkinlikleri destekliyoruz" diyerek, turnuvanın ilk maçı olan Kalite Gönüllüleri Topluluğu ile Fizik ve Astronomi Topluluğu karşılaşma maçının ilk düdüğünü çaldı.

20 Ekim Perşembe gününe kadar devam edecek turnuvaların final maçı ve kupa töreni İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi halı sahasında gerçekleştirilecek.