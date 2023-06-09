Kütahya'da Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler bilgilendirildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'ndaki toplantının ilk bölümünde kadına yönelik şiddeti önleme ile ilgili okulların yaptıkları çalışmaların değerlendirmesi yapıldı ve yıl boyunca planlama ve organizasyonda görev alan öğretmenlere Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından teşekkür belgesi verildi.

Toplantının ikinci bölümünde ise hakkında danışmanlık tedbiri verilen öğrencilerin Gençlik Merkezi ile koordinasyon kurularak sportif faaliyetlere yönlendirilmesi konusunda Gençlik Merkezi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldı.