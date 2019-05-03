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Kütahya'da Ramazan ayı hazırlıkları

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ramazan davulu geleneğinin yeniden hayata geçirileceğini ifade etti.


Başkan Işık, iftarların yeni belediye binası önündeki alanda yapılacağını ve tüm vatandaşlara açık olacağını belirtti.


Işık, ayrıca kültür ve sanat etkinliklerinin yerel imkanlar kullanılarak gerçekleştirileceğini vurguladı.


Başkan Işık, Germiyan Sokak ve Ulu Cami arasındaki bölgede gerçekleştirileceğini bildirdi.


Başkan Alim Işık, söz konusu alanlarda Kütahya Belediyesi'nin belli yerlere açacağı stantları vatandaş ve sivil toplum örgütlerinin hizmetine sunulacağını kaydetti.


Işık, Ramazan ayı etkinlikleri, kültür ve sanat sokaklarında devam edeceğini sözlerine ekledi.

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