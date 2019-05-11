Kütahya'da Ramazan denetimi

Kütahya'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilmiş gıdaları tüketmelerini sağlamak amacıyla ilk 4 ay içerisinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yaklaşık 2 bin 600 denetim ve kontrol gerçekleştirdiği bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Kurt; Bakanlığın Ramazan ayına özel denetim faaliyetleri kapsamında, fırınlar, tatlı imalathaneleri, toplu iftar yemeği veren lokanta ve restoranlara yapılan denetimlerin arttırıldığını belirtti. Kurt; “Vatandaşlarımızın Ramazan ayında daha sağlıklı ve daha güvenilir gıda tüketebilmesi için il geneline faaliyet gösteren ekmek ve ekmek çeşitleri, pastacılık ürünleri, şekerli mamuller, yemek fabrikaları, kasaplar, lokantalar, satış ve toplu tüketim yerleri denetlenmekte ve yapılan gıda denetim ve kontrollerinde işyerlerinin hijyen şartları, resmi evrakları, gıda maddelerinin son kullanım tarihleri ve muhafaza durumları, etiket bilgileri ve satış koşulları kontrol edilmektedir. Özellikle “Ramazan Paketi” adı altında muhtelif gıdaların bir araya toplandığı paketlemiş olarak satılan gıdaların mevzuata uygunluğu ve hijyeni kontrol elemanlarımızca takibi yapılmakta, söz konusu denetimlerin yanı sıra 174 Alo Gıda hattına yapılan şikâyetlere bağlı olarak program dışı denetimler de gerçekleştirilmektedir. En iyi denetim elemanı olan tüketicilerimizin alış veriş yaparken satın alacakları gıdaların etiket bilgileri, son kullanım tarihi ve ambalajını kontrol ederek seçici davranmaları gerektiği belirtilmiş, herhangi bir olumsuzluk durumunda ise 174 Alo Gıda Hattına bildirmeleri gıda güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem arz ettiği ifade edilmiştir” diye konuştu.

Yetkililer, halk sağlığının korunarak haksız rekabetin önlenmesi amacı ile gerçekleştirilen gıda denetimlerinin, Ramazan ayının gelmesi ile sıklaştırılacağını ve her ilçede tüketimi artan gıdaların üretim yerlerine öncelik verilerek, söz konusu gıdaların satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik de denetimlerin titizlikle gerçekleştirilerek artırılacağını belirterek, yapılan denetimlerde asgari teknik ve hijyen şartları yanında üretimi gerçekleştirilen ürünlerin hammadde nitelik ve uygunlukları, satışa sunulan ürünlerde de satış koşulları hijyeni kontrol edilerek, mevzuatına aykırı faaliyet gösteren işletmelerin tespit edilmesi durumunda kanunun öngördüğü gerekli yasal işlemlerin uygulanacağa işaret ettiler.