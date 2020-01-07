Kütahya'da rehber öğretmenlere psikososyal destek eğitimi

Kütahya’da özel öğretim kurumlarında görevli rehber öğretmenlere yönelik psikososyal destek programı uygulayıcı eğitimi kursunun başladığı bildirildi.
Kütahya'da özel öğretim kurumlarında görevli rehber öğretmenlere yönelik psikososyal destek programı uygulayıcı eğitimi kursunun başladığı bildirildi.
Millî Eğitim Müdürlüğü Zafer Salonu'nda İl Formatörleri Raşit Ateş ve Emrah Köseoğlu tarafından verilmeye başlanan 30 saat süreli Psikososyal destek programı uygulayıcı eğitimi kursu 10 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.