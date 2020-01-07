İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da rehber öğretmenlere psikososyal destek eğitimi

Kütahya’da özel öğretim kurumlarında görevli rehber öğretmenlere yönelik psikososyal destek programı uygulayıcı eğitimi kursunun başladığı bildirildi.

Kütahya'da özel öğretim kurumlarında görevli rehber öğretmenlere yönelik psikososyal destek programı uygulayıcı eğitimi kursunun başladığı bildirildi.


Millî Eğitim Müdürlüğü Zafer Salonu'nda İl Formatörleri Raşit Ateş ve Emrah Köseoğlu tarafından verilmeye başlanan 30 saat süreli Psikososyal destek programı uygulayıcı eğitimi kursu 10 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.