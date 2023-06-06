Kütahya'da 'Ruhsal Engelliler Korumalı İş Yeri' projesi başladı

Kütahya Valisi Ali Çelik, Türkiye'nin ilk Ruhsal Engelliler Korumalı İş Yeri projesi için ilk adımı attı.

Vali Ali Çelik, ruhsal engelli vatandaşların ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan güçlenmelerine yardımcı olmayı hedefleyen projenin başlangıcını yapmak için Kros Otomotiv, Nursan Kablo ve WAM EURASIA fabrikalarını ziyaret etti.

Fabrika yöneticilerine projenin detaylarını anlatan Vali Çelik, işverenlere sağlanacak devlet teşvikleri hakkında bilgiler verdi.

“Kütahya örnek ve öncü il olabilir”

Projeyi toplumsal bir farkındalık eli olarak nitelendiren Vali Çelik, “Amacımız Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimizde takibi yapılan ruhsal engelli vatandaşlarımızın iş hayatına aktif olarak katılımını sağlamak ve onların ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan güçlenmelerine yardımcı olmak. İş dünyasının desteğiyle birlikte umut verici sonuçlar elde edebileceğimize yürekten inanıyorum. Hep birlikte bir çaba ortaya koyarsak diğer illerde de benzer çalışmaların yapılması için örnek ve öncü olabiliriz” dedi.

Kros Otomotiv Genel Müdürü Onur Gül, Nursan Kablo Fabrika Müdürü Recep Bozkurt ve WAM EURASIA Genel Müdürü Müfit Kurbanzede, projenin çok önemli olduğunu belirterek desteklerini dile getirdiler.

Vali Çelik, ziyaretler sırasında fabrikaların üretim alanlarını da gezerek incelemelerde bulundu ve işçilerle sohbet etti, kolaylıklar diledi.

Ziyaretlerde proje paydaşı olan Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, organize sanayi bölgelerinin müdürleri ile Şizofren, Tüm Engelliler, Yaşlılar, Kimsesizler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri de hazır bulundu.

İş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla; Devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen iş yeri.