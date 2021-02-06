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Kütahya'da ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi

Kütahya’da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek ile 15 fişek ele geçirildi.

Kütahya'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek ile 15 fişek ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince Okmeydanı Mahallesi'nde yapılan uygulamalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 12 kalibre pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 15 fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs ile ele geçirilen pompalı tüfek ve fişekler polis merkezine teslim edildi.

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