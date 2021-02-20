Kütahya'da ruhsatsız pompalı tüfek ve kesici alet ele geçirildi

Kütahya'da durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 7 adet fişek ile 1 adet kesici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerince Gazi Kemal Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 7 adet fişek ile 1 adet kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan N.A. isimli şahıs ele geçirilen pompalı tüfek, fişekler ve kesici alet ile birlikte polis merkezine teslim edildi.