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Kütahya'da ruhsatsız pompalı tüfek ve kesici alet ele geçirildi

Kütahya’da durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 7 adet fişek ile 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Kütahya'da durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 7 adet fişek ile 1 adet kesici alet ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerince Gazi Kemal Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 7 adet fişek ile 1 adet kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan N.A. isimli şahıs ele geçirilen pompalı tüfek, fişekler ve kesici alet ile birlikte polis merkezine teslim edildi.

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