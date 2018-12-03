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Kütahya'da ruhsatsız silah ticareti iddiası

Kütahya’da yasa dışı yollardan temin edilen ruhsatsız tabanca ve mermi sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da yasa dışı yollardan temin edilen ruhsatsız tabanca ve mermi sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan temin ettiği tabanca ve mermileri sattığı belirlenen E.A.'nın (42), Fuatpaşa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.


Ekiplerce evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi, 32 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.


Şüpheli E.A., gözaltına alınarak sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (EFE)

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