Kütahya'da sağlık çalışanlarına 23 bin 200 TL'lik rekor promosyon

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'nde birinci basamakta görevli bin 506 çalışanın maaşlarının ödeneceği bankanın belirlenmesi için gerçekleştirilen ihale tamamlandı.

İhale sonucunda personel başına 23 bin 200 TL ile rekor bir anlaşma imzalandı. Maaşlar 42 ay boyunca Akbank'ta açılacak hesaplara yatırılacak.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ile bankalar arasında devam eden maaş promosyonu müzakerelerinde nihai mukavele imzalandı.

Akbank ile yapılan mukaveleye göre Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'nde birinci basamakta görev yapan sağlık çalışanlarına 23 Bin 200 TL maaş promosyonu ödenecek.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen ihaleye, Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve Müdürlük yetkilileri ile Türk Sağlık Sen Kütahya Şube Başkanı Hasan Gök katıldı.

Türk Sağlık Sen Kütahya Şube Başkanı Hasan Gök, yaptığı açıklamada, "Yetkili sendika olarak katıldığımız promosyon ihalesinde Sağlık Müdürlüğü birinci basamak çalışanları için 42 aylık bin 506 kişi, kişi başı peşin 23 bin 200 TL Akbank'ta kalmıştır. Promosyon ihalesinin Türkiye rekoru ile sona ermesinde emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen başta Kütahya İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Eser Şenkul, İdari ve Mali Hizmetleri Başkanı Muhammed Zahit Kaya, İdari Hizm. Başkan Yardımcısı Kürşat Yılmaz , Mali Hizmetler Başkan Yardımcısı Mehmet Eşsiz, Mutemetlik Personelleri Yalçın Günden, Mehmet Sakızoğlu'na ve Katılımcılara şubemiz adına teşekkür ederiz" dedi.